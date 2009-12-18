Бузек: ЕС не поддерживает ни одного из кандидатов в Президенты Украины

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК подчеркивает, что ЕС не поддерживает ни одного из кандидатов в Президенты Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Президента Европарламента.

“Европейский Союз не поддерживает ни одного кандидата. Мы поддерживаем Украину, ваш народ и демократический процесс”, - цитируются в сообщении слова Е.БУЗЕКА.

“Вот почему выборы должны быть свободными, честными и прозрачными. Это нас тревожит”, - добавил Президент Европарламента, который собирается посетить Украину 21-22 декабря.