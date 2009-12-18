Бузек: ЕС не поддерживает ни одного из кандидатов в Президенты Украины
15:59, 18 декабря 2009Мир
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Что волнует Европу
Президент Европарламента Ежи БУЗЕК подчеркивает, что ЕС не поддерживает ни одного из кандидатов в Президенты Украины.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Президента Европарламента.
“Европейский Союз не поддерживает ни одного кандидата. Мы поддерживаем Украину, ваш народ и демократический процесс”, - цитируются в сообщении слова Е.БУЗЕКА.
“Вот почему выборы должны быть свободными, честными и прозрачными. Это нас тревожит”, - добавил Президент Европарламента, который собирается посетить Украину 21-22 декабря.
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