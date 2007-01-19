В Европе свирепствует ”Кирилл” (фото)

Огромные волны в порту на севере Франции

На страны Северной, Западной и Центральной Европы обрушился ураган "Кирилл". Как сообщают «Подробности», наибольшее число человеческих жертв пришлось на Великобританию - там от непогоды погибли 10 человек. В Германии жертвами стихии стали семь человек, еще четверо погибли в Нидерландах, трое - в Чехии, двое - в Бельгии и один человек - во Франции.

Ураган движется на восток, и его силу уже сегодня ощутят жители стран Восточной Европы. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в Чехии и Польше будет достигать 130 километров в час.

В крупнейшем европейском аэропорте лондонском "Хитроу" из-за урагана были отменены 280 авиарейсов. Еще несколько десятков самолетов не смогли вылететь из Франкфурта, Мюнхена, Амстердама и Вены.

Ураганный ветер стал причиной сильнейшего шторма в Северном море. В крупнейшем европейском порту - Роттердаме - волны ударили о бетонные ограждения танкер, в результате чего произошло разлитие 10 тысяч баррелей нефти. В Ла-Манше подало сигнал бедствия грузовое судно. Спасатели в тяжелейших условиях на вертолетах эвакуировали 26 членов команды тонущего корабля.

В Германии, Великобритании и Франции приостановлено железнодорожное сообщение. Во Франции на пути упал электрический кабель, из-за чего был закрыт для движения поездов туннель под Ла-Маншем.

Нынешний ураган уже признан в Германии сильнейшим за последние 10 лет. Максимальная степень тревоги объявлена почти на двух третях территории страны, на остальной части действует предупреждение о непогоде.