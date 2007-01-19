В Европе свирепствует ”Кирилл” (фото)
Наибольшее число человеческих жертв - в Великобритании
|Огромные волны в порту на севере Франции
Ураган движется на восток, и его силу уже сегодня ощутят жители стран Восточной Европы. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в Чехии и Польше будет достигать 130 километров в час.
В крупнейшем европейском аэропорте лондонском "Хитроу" из-за урагана были отменены 280 авиарейсов. Еще несколько десятков самолетов не смогли вылететь из Франкфурта, Мюнхена, Амстердама и Вены.
Ураганный ветер стал причиной сильнейшего шторма в Северном море. В крупнейшем европейском порту - Роттердаме - волны ударили о бетонные ограждения танкер, в результате чего произошло разлитие 10 тысяч баррелей нефти. В Ла-Манше подало сигнал бедствия грузовое судно. Спасатели в тяжелейших условиях на вертолетах эвакуировали 26 членов команды тонущего корабля.
В Германии, Великобритании и Франции приостановлено железнодорожное сообщение. Во Франции на пути упал электрический кабель, из-за чего был закрыт для движения поездов туннель под Ла-Маншем.
Нынешний ураган уже признан в Германии сильнейшим за последние 10 лет. Максимальная степень тревоги объявлена почти на двух третях территории страны, на остальной части действует предупреждение о непогоде.