НАТО не планирует сменить Черноморский флот в Украине
22:29, 16 декабря 2009Мир
3587 0
Версия Генерального секретаря
НАТО не планирует размещать военные базы в Украине.
Об этом Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Нет», - сказал А. Фог РАСМУССЕН, отвечая на вопрос, нет ли у НАТО планов разметить военные базы Альянса после ухода Черноморского флота РФ с территории Украины.
«Я не имею никаких комментариев, у меня нет никакой информации в отношении таких планов», - подчеркнул он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter