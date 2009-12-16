НАТО не планирует сменить Черноморский флот в Украине

НАТО не планирует размещать военные базы в Украине.

Об этом Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет», - сказал А. Фог РАСМУССЕН, отвечая на вопрос, нет ли у НАТО планов разметить военные базы Альянса после ухода Черноморского флота РФ с территории Украины.

«Я не имею никаких комментариев, у меня нет никакой информации в отношении таких планов», - подчеркнул он.