Генсек НАТО о возможности ядерного удара в Военной доктрине России

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН считает, что планы России предусмотреть в Военной доктрине возможность нанесения превентивного ядерного удара являются необоснованными.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его мнению, все ядерные страны должны стремиться к достижению «ядерного нуля».

«Это идеальная цель для всех нас. Мы должны понимать, что в реальном мире обладание ядерным оружием может быть элементом сдерживания. Но мне не хотелось бы, чтобы ядерное оружие использовалось в наступательных действиях, как мы это видели в российском документе (Военной доктрине - УНИАН)», - сказал А. Фог РАСМУССЕН.

Он считает очень важным, чтобы Россия и НАТО взаимодействовали в развитии стратегии и военных доктрин. При этом он добавил, что руководство НАТО готовит стратегический концептуальный новый план НАТО, который будет принят в ноябре следующего года, и пригласил РФ внести свой вклад в разработку этого документа.

Как сообщал УНИАН, 14 октября секретарь Совета безопасности России Николай ПАТРУШЕВ в интервью газете "Известия" заявил, что новая редакция Военной доктрины РФ предусматривает возможность нанесения упреждающего ядерного удара по агрессору в критических для национальной безопасности ситуациях.