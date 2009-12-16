Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО остается в силе.

Об этом Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы уже давно приняли решение, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Мы приняли такое решение в 2008 году, и данное решение по-прежнему остается в силе», - сказал А.РАСМУССЕН.

При этом он подчеркнул, что Грузия и Украина должны выполнить необходимые критерии, а пока они не выполнены.