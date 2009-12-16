Генсек НАТО: взаимодействие с Россией - приоритет Альянса

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляет, что укрепление взаимодействия с Россией является одним из приоритетов Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи в Москве с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Я сюда приехал для того, чтобы подтвердить снова, что одним из моих главных приоритетов как Генерального секретаря НАТО является стремление укрепить наши взаимные отношения, и сделать все возможное, чтобы эти отношения были построены на крепком доверии, и чтобы мы улучшили эти отношения», , - сказал А. Фог РАСМУССЕН.

Обращаясь к Д.МЕДВЕДЕВУ, он отметил, что приглашение посетить Москву является признаком важности, которую Президент России уделяет отношениям России и Альянса.

При этом А. Фог РАСМУССЕН добавил, что между РФ и Альянсом «есть и расхождения по ряду направлений, но вопреки этому есть потенциал для усиления сотрудничества, особенно по тем направлениям, где есть общие угрозы». В частности, общими угрозами он назвал проблему распространения ядерного оружия, борьбу с пиратством, а также налаживание ситуации в Афганистане, что также совпадает с интересами России.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия и НАТО выходят на новый уровень отношений. «Сегодня, после ряда встреч и решений, которые были приняты, мы выходим на новый уровень отношений. Этому способствует Ваше заявление, которое Вы сделали после назначения на пост генерального секретаря НАТО, и та совместная работа, которую мы вели», - сказал он.

По его словам, Россия и НАТО имели различные периоды в отношениях - от «холодной войны» до установления партнерских отношений.

Д.МЕДВЕДЕВ считает, что у России и НАТО много общих тем для обсуждения - борьба с терроризмом, преступностью, совместное отражение общих угроз.

Он выразил надежду, что в результате визита Генсека НАТО в Москву отношения России и Альянса станут более прочными и продуктивными.