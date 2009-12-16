«Динамит» Турчинский умер от инфаркта?

Известный российский шоумен Владимир Турчинский, по предварительным данным, умер от инфаркта.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при Прокуратуре РФ.

«По предварительным данным, проснувшись утром, Турчинский почувствовал себя плохо. Потеряв сознание, он упал на пол, ударившись подбородком. Супруга Турчинского вызвала бригаду «скорой помощи». Прибывшие врачи констатировали смерть, причиной смерти, предварительно, явился инфаркт», - говориться в сообщении.

Отмечается, что В.Турчинский скончался сегодня около 5 часов утра в своем доме, расположенном в деревне Пашуково Ногинского района Московской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московской области проводится доследственная проверка.

По данным следствия, примерно 3 недели назад В.Турчинский обратился в военно-морской госпиталь с жалобами на боли в груди. На данный момент признаков насильственной смерти нет.

В.Турчинский родился 28 сентября 1963 года в Москве. В начале 1990-х работал телохранителем и охранником. В середине десятилетия он прославился как "Динамит" в телешоу "Бои гладиаторов". Принимал участие в мировых первенствах среди самых сильных атлетов планеты, являлся президентом Всероссийской федерации силового экстрима.

На российском телевидении В.Турчинский вел ряд программ: "Фактор страха", "Фактор страха-2", "Самый сильный человек", "Смех без правил", "Убойная лига". Сотрудничал с радиостанцией "Серебряный дождь", а также снимался в кинофильмах и сериалах.

У Владимира остались жена и двое детей.