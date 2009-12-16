Медведеву дали право распоряжаться армией за пределами России

Президент РФ получил права принимать решения об оперативном использовании за пределами территории России формирований Вооруженных сил РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие предложения Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА поддержал сегодня Совет Федерации РФ.

Поддержка этого предложения предоставит Президенту РФ возможность не обращаться в Совет Федерации по каждому конкретному случаю оперативного использования формирований Вооруженных сил за пределами России.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Д.МЕДВЕДЕВ внес в Совет Федерации РФ предложение о предоставлении главе государства возможности оперативно использовать войска за пределами России.

9 ноября Д.МЕДВЕДЕВ подписал закон «О внесении изменений в закон «Об обороне», определяющий порядок использования Вооруженных сил РФ за рубежом.

Закон был принят Государственной думой РФ 23 октября 2009 года и одобрен Советом федерации 30 октября 2009 года.

Документом предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражение нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории России; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защита граждан РФ за рубежом; борьба с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.

5 ноября Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что закон об использовании армии за пределами страны будет применяться только в «случае крайней необходимости».

23 октября министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО после переговоров с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ заявил, что разъяснения МИД РФ по закону об использовании российской армии за рубежом полностью удовлетворили Украину.