Медведеву дали право распоряжаться армией за пределами России
Совет Федерации РФ поддержал
|Дмитрий Медведев
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие предложения Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА поддержал сегодня Совет Федерации РФ.
Поддержка этого предложения предоставит Президенту РФ возможность не обращаться в Совет Федерации по каждому конкретному случаю оперативного использования формирований Вооруженных сил за пределами России.
Как сообщал УНИАН, 8 декабря Д.МЕДВЕДЕВ внес в Совет Федерации РФ предложение о предоставлении главе государства возможности оперативно использовать войска за пределами России.
9 ноября Д.МЕДВЕДЕВ подписал закон «О внесении изменений в закон «Об обороне», определяющий порядок использования Вооруженных сил РФ за рубежом.
Закон был принят Государственной думой РФ 23 октября 2009 года и одобрен Советом федерации 30 октября 2009 года.
Документом предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражение нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории России; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защита граждан РФ за рубежом; борьба с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.
5 ноября Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что закон об использовании армии за пределами страны будет применяться только в «случае крайней необходимости».
23 октября министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО после переговоров с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ заявил, что разъяснения МИД РФ по закону об использовании российской армии за рубежом полностью удовлетворили Украину.