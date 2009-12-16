Умер известный российский политик Егор Гайдар
09:40, 16 декабря 2009Мир
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"Банально - тромб оторвался"
Известный российский экономист и политик Егор Гайдар скончался в среду из-за оторвавшегося тромба, сообщил РИА Новостипомощник Гайдара Геннадий Волков.
"Банально - тромб оторвался", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах смерти.
По словам Волкова, дата прощания и похорон пока не определена.
Гайдар, исполнявший в начале 90-х обязанности премьера РФ, считается одним из идеологов рыночных реформ в России.
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