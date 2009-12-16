Умер известный российский политик Егор Гайдар

Известный российский экономист и политик Егор Гайдар скончался в среду из-за оторвавшегося тромба, сообщил РИА Новостипомощник Гайдара Геннадий Волков.

"Банально - тромб оторвался", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах смерти.

По словам Волкова, дата прощания и похорон пока не определена.

Гайдар, исполнявший в начале 90-х обязанности премьера РФ, считается одним из идеологов рыночных реформ в России.