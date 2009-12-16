Грузия увеличит военный контингент в Афганистане

Грузия планирует увеличить свой воинский контингент, участвующий в международной операции в Афганистане.

Об этом сообщила пресс-спикер Президента Грузии Манана МАНДЖГАЛАДЗЕ, передает РИА «Новости».

"Президент еще раз подчеркивает, что грузинская сторона приветствует последние инициативы Президента США Барака ОБАМЫ о расширении военного контингента, и Грузия также увеличит свое присутствие в Афганистане", - сказала М.МАНДЖГАЛАДЗЕ.

По ее словам, личный состав, направляемый в Афганистан, делает это на добровольной основе и осознает свою ответственность и риски, связанные с участием в операции.

Ожидается, что дополнительный грузинский контингент будет действовать в Афганистане в зоне британской ответственности. М.МАНДЖГАЛАДЗЕ не стала уточнять число военнослужащих, которые дополнительно будут направлены в Афганистан.

В рамках новой афганской стратегии Барака ОБАМЫ США намерены прислать в Афганистан подкрепление в 30 тыс. военных. На сегодняшний день в Афганистане находится рота грузинских солдат, которая служит в зоне ответственности Франции.