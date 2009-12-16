Побитый Берлускони пообещал, что «любовь победит ненависть»

В своем первом после нападения обращении к народу итальянский премьер Сильвио Берлускони заявил во вторник, что любовь всегда побеждает ненависть.

«Призываю всех сохранять спокойствие», - сказал Берлускони, поблагодарив всех, кто поддержал его после инцидента, оставив короткое сообщение на сайте своей партии «Вперед, Италия!».

Берлускони был доставлен в больницу Милана после того, как напавший на него мужчина метнул ему в лицо тяжелой статуэткой.

Врач итальянского премьера позже сообщил, что Берлускони потребуется несколько недель, чтобы полностью оправиться от полученных травм.

Зангрилло сообщил, что у премьера выбиты два зуба и сломан нос.

Газета.ру