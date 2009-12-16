Побитый Берлускони пообещал, что «любовь победит ненависть»
08:23, 16 декабря 2009Мир
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У премьера выбиты два зуба и сломан нос
В своем первом после нападения обращении к народу итальянский премьер Сильвио Берлускони заявил во вторник, что любовь всегда побеждает ненависть.
«Призываю всех сохранять спокойствие», - сказал Берлускони, поблагодарив всех, кто поддержал его после инцидента, оставив короткое сообщение на сайте своей партии «Вперед, Италия!».
Берлускони был доставлен в больницу Милана после того, как напавший на него мужчина метнул ему в лицо тяжелой статуэткой.
Врач итальянского премьера позже сообщил, что Берлускони потребуется несколько недель, чтобы полностью оправиться от полученных травм.
Зангрилло сообщил, что у премьера выбиты два зуба и сломан нос.
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