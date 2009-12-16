В свои 102 года Оскар Нимейер продолжает активно работать

Всемирно известный архитектор Оскар Нимейер встретил 102-й день рождения в кругу семьи и друзей, передает корреспондент РИА Новости.

Празднование прошло во вторник в рабочей студии архитектора на набережной Копакабана в Рио-де-Жанейро.

В свои 102 года архитектор продолжает активно работать. Среди его новых работ - проект реконструкции "Самбадрома" в центре Рио. Оригинальный проект проспекта с трибунами, где во время Карнавала проходят соревнования школ самбы, также принадлежал Нимейеру. Самбадром был открыт в 1984 году.

Оскар Рибейру де Алмейда де Нимейер Соарис Филью - живой классик мировой архитектуры. Работал с Ле Корбюзье, был соавтором проекта здания ООН в Нью-Йорке. В начале 1960-х годов вместе с урбанистом Лусиу Коста, отвечавшим за градостроительный проект, Нимейер построил "город будущего" - новую столицу своей страны Бразилиа, впоследствии внесенную в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.