Польская оппозиция грозит правительству судом за газовый договор с РФ

Представители крупнейшей оппозиционной партии Польши „Право и справедливость” (PiS) остро раскритиковали согласованный польским правительством договор о поставках российского газа в страну.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению оппозиционных политиков, подписание согласованного на прошлой неделе договора приведет к сохранению доминирования российских поставщиков „голубого топлива” в Польшу.

Политик Павел ПОНЦИЛИУШ на пресс-конференции в Варшаве назвал продление межправительственного договора на 15 лет до 2037 года „привязкой многих поколений поляков».

„Это означает зацементирование доминирования Газпрома на польском рынке”, - добавил он.

Другой политик PiS Макс КРАЧКОВСКИЙ заявил, что чиновники за подписание договора могут понести не только политическую, но и уголовную ответственность перед высшим в Польше судом – Конституционным Трибуналом.

Он назвал неправдивым аргумент чиновников о том, что Польше угрожала бы нехватка газовых поставок, в случае неподписания нового договора с россиянами.

По убеждению депутатов партии PiS, которая в 2007 году проиграла внеочередные парламентские выборы правящей в настоящее время в Польше «Гражданской платформе» (РО), Польша из-за нового контракта с «Газпромом» может иметь избытки газа.

Как сообщал УНИАН, представители польского и российского правительства на прошлой неделе окончательно согласовали текст нового договора о поставках газа в Польшу, в соответствии с которым со следующего года поставки должны увеличиться до 10,26 млрд. кубометров с предусмотренных предыдущим договором 8 млрд., и в последующие годы – до 9 млрд. кубометров.

„Газпром”, который после свержения коммунистического режима в Польше в конце 80-х годов оставался главным поставщиком газа на польский рынок, с 2007 года непосредственно и через „РосУкрЭнерго”, в котором он контролирует самый крупный пакет, поставлял в Польшу более 90% импортного газа.

Справка УНИАН. Польша с начала очередного газового конфликта между Украиной и РФ в начале этого года до сих пор не получает 25% газового импорта, который с 2006 года поставлял швейцарский трейдер „РосУкрЭнерго”.

Польский PGNIG хотел подписать корпоративный контракт с „Газпромом”, который владеет 50% акций РУЭ, чтобы компенсировать недопоставки, но российская сторона поставила в качестве условия дополнительных поставок внесение изменений в межправительственный Ямальский договор от 1992 года.

По мнению ряда обозревателей, „Газпром” таким образом пытался добиться от поляков уступок в транзите своего газа по польской территории и сорвать планы альтернативных поставок газа в Польшу.

Польские власти и PGNIG убеждают в выгодности согласованного контракта, отмечая, что он не перечеркнет диверсификационные планы газовых поставок.