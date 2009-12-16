Парламент Грузии призывает усилить давление на Россию

Парламент Грузии 15 декабря принял специальное заявление в связи с участившимися незаконными действиями России на территории Грузии, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа страны. Заявление, которое будет направлено международному сообществу, было принято на заседании парламента 85 голосами.

В своем заявлении грузинский парламент указывает, что Россия своими действиями, среди которых - "интенсивное строительство российских военных баз и объектов на оккупированных территориях, возведение между оккупированными и неоккупированными территориями проволочных барьеров и стены, размещение вдоль административной границы пограничных сил ФСБ РФ и насильственная паспортизация населения", нарушает основополагающие принципы международного права и соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Европейского союза.

"Указанными действиями РФ пытается углубить аннексию оккупированных территорий Грузии, узаконить всемирно признанную этническую чистку, осуществленную в августе 2008 г. на территории Грузии, и военную агрессию, осуществленную против Грузии, а также усилить на Грузию пропагандистское, военное и политическое давление, схожее с периодом до агрессии 2008 г.", - приводит текст заявления РосБизнесКонсалтинг.

В своем заявлении высший законодательный орган страны отмечает, что РФ "создает серьезную опасность оставшимся на оккупированных территориях гражданам Грузии абхазского и осетинского этнического происхождения, а новая эскалация конфликта на фоне постоянных провокаций со стороны России угрожает не только Грузии, но и безопасности всей Европы".

Кроме того, в документе говорится и о "незаконном проведении выборов на оккупированных территориях", организовав которые РФ "пытается легитимировать итоги этнической чистки, в результате которой из этих регионов было изгнано более 70% населения".

В своем заявлении парламент Грузии призвал международное сообщество "усилить политическое и дипломатическое давление на Россию с целью пресечения вышеуказанных деструктивных действий, продолжать твердую политику непризнания оккупированных территорий Грузии". Также высший законодательный орган Грузии обращается с просьбой "усилить давление на Российскую Федерацию для выполнения соглашения о прекращении огня, в том числе для допуска миссии мониторинга Евросоюза в зоны конфликта, продолжить политику признания нелегитимными всех так называемых выборов, проведенных на оккупированных территориях Грузии и потребовать от Российской Федерации отозвать решение о признании оккупированных территорий Грузии".