Идут поиски 11 моряков, попавших в шторм в Средиземном море

Министерство иностранных дел Украины принимает участие в координации действий по спасанию украинских моряков судна “Салла –2”, затонувшего прошлой ночью в Средиземном море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, на борту судна находилось 12 членов экипажа, все граждане Украины. Одного из них удалось спасти. Состояние украинского моряка удовлетворительное, его доставили в морской порт Бейрута (Ливан).

«11 декабря приблизительно в 21:45 по местному времени с грузового судна «Салла- 2» (порт приписки Конго, владелец судна компания Sela Shipping LTD (Израиль) поступил сигнал SOS. В то время судно находилось на расстоянии 115 морских миль от берега Кипра”, - говорится в сообщении.

«Неподалеку находились два торговых судна и военный корабль ООН (“Laura Schulte”). По прибытии на место аварии, были обнаружены две спасательные лодки, в одной из них находился гражданин Украины, которого подняли на борт военного корабля ООН», - отмечает пресс-служба МИД.

Сейчас в спасательной операции принимают участие кипрские и израильские спасатели, а также корабль сил НАТО.

По предварительной версии, причиной аварии судна мог стать шторм. Сложные погодные условия сохраняются и доныне, что значительно осложняет проведение спасательной операции.

Дело находится на личном контроле министра Петра ПОРОШЕНКО, констатирует пресс-служба МИД.