Всемирный банк дал Беларуси 200 млн. долл.

Всемирный банк согласился предоставить правительству Беларуси очередной кредит на сумму в 200 миллионов долларов, говорится в официальном пресс-релизе финансовой организации. Средства пойдут на развитие экономических реформ в Беларуси.

Во Всемирном банке отмечают, что кредит разделен на две части: первая часть пойдет на социальные программы для бедных, а вторая - на поддержку программ правительства по либерализации рынка труда. Кредиты рассчитаны на 16 лет с льготным периодом в шесть лет.

Всемирный банк в течение двух лет включает Беларусь в число лучших реформаторов мира, подчеркивает Reuters. Сначала в финансовой организации планировали выдать Беларуси в 2008-2011 годах 200 миллионов долларов, но потом эта сумма была увеличена вдвое.

Беларусь, благодаря относительно закрытой экономике, пострадала от глобального финансового кризиса меньше других стран мира. Тем не менее, Минск все равно вынужден был набрать кредитов у международных организаций (МВФ и Всемирного банка), а также попросить средства у России. Москва сначала согласилась выдать Минску два миллиарда долларов, но выдала только полтора, предложив взять остальное в рублях. Правительство Беларуси с такими условиями не согласилось, отмечает Лента.ру.

В ноябре 2009 года сообщалось, что Беларусь попросила кредит не у правительства России, а у Сбербанка. Кроме того, переговоры по кредиту велись с другими крупными европейскими финансовыми организациями, в частности, Deutsche Bank и Royal Bank of Scotland.