В Музее Берлинской стены появится список погибших в лагерях НКВД

В Музее Берлинской стены 16-го января появится новый экспонат – список погибших в лагерях НКВД, существовавших в оккупированной Германии в послевоенные годы. Среди 43 тысяч фамилий - не только бывшие нацисты и противники нового режима, но и выходцы из СССР: прибалты, белорусы, украинцы.

Как передает “Немецкая волна”, рядом с историческими фотографиями Берлина, обломками Стены и многочисленными приборами, которые использовали беглецы из социалистической ГДР на Запад, появятся пять книжек, в которых собраны десятки тысяч фамилий. Это люди, погибшие после войны в так называемых „спецлагерях” НКВД в советской оккупационной зоне и о судьбе которых десятки лет ничего не было известно.

В целом существовало 10 спецлагерей, некоторые из них располагались в бывших немецких концлагерях „Бухенвальд” и „Заксенхаузен”.

После краха „третьего рейха” союзники использовали эти и другие концлагеря, чтобы держать в них бывших нацистов. Но, как рассказывает эксперт Поисковой службы Немецкого Красного Креста Гайнрих РЕБЕРГ, в спецлагерях НКВД вместе с активистами гитлеровского режима сидели противники оккупационной власти.

“Людей арестовывали по подготовленным спискам, в первую очередь всех функционеров Национал-социалистической рабочей партии Германии, от бургомистров до рядовых, членов „гитлерюгенда”, СА, а также всех, кого подозревали в несогласии с новым режимом – журналистов, врачей и крестьян, которые были против принудительной коллективизации сельского хозяйства”, - отмечает эксперт.

По словам заведующей Музея Берлинской стены Александры ГИЛЬДЕБРАНДТ, среди узников было и немало несправедливо задержанных. По пути в спецлагеря некоторые подозреваемые убегали. Вместо них на улицах ловили первых попавших. Часто в лагеря попадали по доносам.

Большинство заключенных в лагерях НКВД было немцами, остальные - представителями других национальностей: россияне, украинцы, белорусы, поляки, венгры, австрийцы, литовцы, эстонцы. По данным экспертов, речь идет частично о гражданских, работавших при рейхе переводчиками, людях, служивших в нацистских концлагерях на территории „третьего рейха” и частично – принудительных рабочих, остарбайтерах.

По оценкам немецких историков, за годы существования спецлагерей НКВД (1945-1950) там содержались от 140 тысяч до 180 тысяч лиц. Каждый четвертый не выжил: был казнен или погиб от болезней и голода.

Почти 40 лет о судьбе этих людей не было ничего известно. Советская власть не сообщала родственникам об аресте и месте пребывания задержанных. Лишь в начале 1990-х СССР открыл доступ к архивам НКВД в Москве. Тогда эксперты Поисковой службы Немецкого Красного Креста смогли составить списки погибших в спецлагерях.

Сейчас Немецкий Красный Крест помогает родственникам узнать о судьбе погибших. Пока найдены близкие лишь половины людей из списка, один экземпляр которого будет выставлен в Музее Берлинской стены.

Тем же, кто еще ищет погибших в послевоенные годы в спецлагерях НКВД, советуют обращаться в Международную поисковую службу по адресу:

Internationaler Suchdienst

Grosse Allee 5 - 9

34444 Bad Arolsen

Deutschland