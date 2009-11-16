В Антарктиде застрял российский ледокол с пассажирами

Ледокол «Капитан Хлебников» опаздывает с возвращением из круиза с туристами в Антарктиде.

Как сообщает «Морской Бюллетень - Совфрахт», судно застряло во льдах.

Пассажирам ничто не угрожает. Всего их 105 человек, главным образом граждане Великобритании.

«В настоящее время их развлекают дополнительными лекциями ученые, также на борту судна находится сьемочная группа «Би-Би-Си», ведущая сьемки фильма «Замерзшая планета», - говорится в сообщении.

Газета.ру