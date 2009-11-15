Китай: слабый доллар подрывает мировую экономику

Низкие процентные ставки в США и ослабление доллара подогревают спекуляции на рынках акций и недвижимости, угрожая восстановлению мировой экономики, заявил председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности КНР Лю Минкан на финансовом форуме в Пекине, сообщает Associated Press.

По словам китайского чиновника, продолжающееся ослабление доллара и позиция Федеральной резервной системы США, обещающей удерживать ставки на минимальном уровне в течение длительного времени, поощряют интенсивное применение carry trade, что "оказывает серьезное влияние на глобальные цены активов". Такая ситуация создает "непреодолимые риски для восстановления мировой экономики", уверен Лю Минкан.

Стратегия carry trade предполагает заимствование некоторой валюты по более низким ставкам с последующим вложением в другую, более доходную валюту. Carry trade оказывает дополнительное давление на американский доллар, который стабильно дешевеет к корзине основных валют с минувшей весны. Китай не заинтересован в резком снижении курса доллара, поскольку является крупнейшим в мире держателем долговых обязательств США. Кроме того, низкие процентные ставки в США вызывают отток средств из низкодоходных долларовых активов в альтернативные активы развивающихся рынков, что создает риски спекулятивных "пузырей".

РосБизнесКонсалтинг