Скончался глава православной церкви Сербии
15:22, 15 ноября 2009Мир
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Патриарху Павлу было 95
Глава православной церкви Сербии патриарх Павел скончался в воскресенье утром в белградской больнице на 96-м году жизни, сообщает ВВС.
Патриарх был направлен в военный госпиталь Белграда еще два года назад в связи с целым рядом проблем с сердцем и легкими.
Патриарх сербской православной церкви Павел пользовался уважением как теолог и лингвист.
Интронизация Павла состоялась 2 декабря 1990 года в Белграде.
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