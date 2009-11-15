Скончался глава православной церкви Сербии

15:22, 15 ноября 2009
Мир
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Патриарху Павлу было 95

Глава православной церкви Сербии патриарх Павел скончался в воскресенье утром в белградской больнице на 96-м году жизни, сообщает ВВС.

Патриарх был направлен в военный госпиталь Белграда еще два года назад в связи с целым рядом проблем с сердцем и легкими.

Патриарх сербской православной церкви Павел пользовался уважением как теолог и лингвист.

Интронизация Павла состоялась 2 декабря 1990 года в Белграде.

 

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