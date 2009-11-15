Президент Украины поздравил Махмуда Аббаса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил президента Палестинской национальной администрации Махмуда АББАСА по случаю национального праздника - Дня провозглашения независимости Палестины.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

«Убежден, что Украина и Палестина имеют хорошие перспективы для дальнейшего развития плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества во многих важных сферах», - отметил В.ЮЩЕНКО в своем поздравлении.

Он отметил, что “к региону Ближнего Востока приковано повышенное внимание и ожидания международного сообщества”. Президент Украины выразил уверенность, что “урегулирование палестино-израильского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН является главным залогом будущего мирного сосуществования двух государств – Израиля и Палестины - в международно признанных и безопасных границах”.

В.ЮЩЕНКО пожелал М.АББАСУ доброго здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружескому палестинскому народу – мира, согласия, добра и процветания.