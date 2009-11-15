Боевики напали на колонну следователей

Пост МВД и внутренних войск "Керчь-58" в селе Аршты в Ингушетии был обстрелян боевиками рано утром 15 ноября, сообщает Лента.ру со ссылкой на Следственный комитет при Прокуратуре РФ.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 5 утра. Нападавшие были вооружены автоматами и гранатометами. К месту происшествия на двух бронированных автомобилях выехала колонна следователей и оперативников. Примерно в 7:30 на пути колонны было приведено в действие взрывное устройство, мощность которого не уточняется.

Ни в ходе обстрела, ни в результате взрыва никто не пострадал. Два автомобиля получили повреждения.

По факту нападения на милицейский пост возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подрыва колонны.