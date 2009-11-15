Барак Обама впервые посещает Китай

Президент США Барак Обама начинает в воскресенье первый официальный визит в КНР.

Самолет американского президента приземлится вечером 15 ноября в Шанхае. Программа посещения этого крупного китайского финансового центра, по данным американской стороны, ограничится встречей с мэром города и общением с молодежью.

Из Шанхая американский президент отправится в Пекин, где начнется основная программа визита, в повестке дня - встречи с председателем КНР Ху Цзиньтао и премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Визит завершится 18 ноября.