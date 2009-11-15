Барак Обама впервые посещает Китай
02:37, 15 ноября 2009Мир
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Визит продлится до 18 ноября
Президент США Барак Обама начинает в воскресенье первый официальный визит в КНР.
Самолет американского президента приземлится вечером 15 ноября в Шанхае. Программа посещения этого крупного китайского финансового центра, по данным американской стороны, ограничится встречей с мэром города и общением с молодежью.
Из Шанхая американский президент отправится в Пекин, где начнется основная программа визита, в повестке дня - встречи с председателем КНР Ху Цзиньтао и премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.
Визит завершится 18 ноября.
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