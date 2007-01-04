Австралийский банк выдал кредитную карту коту

Представители австралийского банка Bank of Queensland признали, что выдали кредитную карту коту, сообщает в четверг France Presse.

Хозяйка рыжего кота по имени Мессия заполнила на его имя заявку на получение второй кредитной карты, прикрепленной к ее счету, чтобы проверить систему банковской авторизации. К ее изумлению, банк одобрил заявку и даже предоставил коту кредитный лимит в размере 4200 австралийских долларов (3300 американских долларов).

Конверт, который получила Кэтрин Кэмпбелл, содержал кредитную карту ее кота и был адресован Мессии Кэмпбелл. Самой Кэтрин извещение о выпуске второй карты, прикрепленной к ее счету, так и не пришло. Узнав об инциденте, банк аннулировал карту и принес извинения за допущенную ошибку.

Лента.ру