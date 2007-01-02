Старинный румынский город - культурная столица Европы (8 фото)

Старинный румынский город Сибиу, расположенный в живописном месте у подножья южных Карпат, объявлен одной из культурных столиц Европы 2007 года.

Как сообщает радио «Свобода», в эпоху коммунистического правления власти намеревались разрушить этот город.

Европейский парламент также назвал культурной столицей 2007 года Люксембург.