Старинный румынский город - культурная столица Европы (8 фото)
18:55, 02 января 2007Мир
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Сибиу расположен в Южных Карпатах
Старинный румынский город Сибиу, расположенный в живописном месте у подножья южных Карпат, объявлен одной из культурных столиц Европы 2007 года.
Как сообщает радио «Свобода», в эпоху коммунистического правления власти намеревались разрушить этот город.
Европейский парламент также назвал культурной столицей 2007 года Люксембург.
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