Старинный румынский город - культурная столица Европы (8 фото)

18:55, 02 января 2007
Мир
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Сибиу расположен в Южных Карпатах

Старинный румынский город Сибиу, расположенный в живописном месте у подножья южных Карпат, объявлен одной из культурных столиц Европы 2007 года.

 

Как сообщает радио «Свобода», в эпоху коммунистического правления власти намеревались разрушить этот город.

Европейский парламент также назвал культурной столицей 2007 года Люксембург.

 

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