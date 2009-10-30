Боевик подорвал себя при попытке задержания в Грозном

Участник бандгруппы, планировавший осуществить диверсионно-террористический акт в Грозном, подорвал себя при попытке задержания сотрудниками милиции в Ленинском районе города, сообщил РИА Новости министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов.

По его словам, сотрудники Грозненского УВД получили оперативную информацию о том, что член НВФ планирует осуществить в Грозном диверсионно-террористический акт.

"В ходе отработки оперативной информации оперативники установили место нахождения бандита в Ленинском районе Грозного. При попытке задержания он привел в действие самодельное взрывное устройство и подорвал себя", - сказал Алханов.

По его словам, жертв и пострадавших среди участников операции нет.

Личность боевика установлена. Это 19-летний местный житель Курейш Дугуев. По данным МВД Чечни, он являлся братом другого боевика, уничтоженного несколько месяцев назад в поселке Старая Сунжа.