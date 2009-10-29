Снегопады парализовали жизнь нескольких штатов США

Неожиданные для осеннего сезона обильные снегопады на Среднем Западе США практически парализовали транспортное сообщение и некоторые другие виды жизнедеятельности на территории нескольких штатов.

Как передает корреспондент радио «Свобода»,в Колорадо и Небраске из-за непогоды закрыты многие школы и вузы. Видимость упала ниже 400 метров. На неопределенное время отложены десятки авиарейсов в международном аэропорту города Денвера. На скоростных автострадах и дорогах местного значения – плотное скопление медленно едущих машин. По сообщениям дорожной полиции, только в Вайоминге и соседней Юте снежная буря стала причиной 120-ти столкновений автомобилей. В районе города Колорадо Спрингс дороги покрылись ледяной коркой.

По прогнозам метеорологов, толщина снежного покрова на некоторых участках Скалистых гор может превысить 120 сантиметров.

Представители отделения Национальной метеорологической службы близ Денвера говорят, что такого масштабного октябрьского снегопада в районе столицы штата Колорадо не наблюдалось с 1997 года.