От птичьего гриппа скончались уже 10 египтян

В Египте зарегистрирована десятая смерть от птичьего гриппа, сообщает радио «Свобода». Всего с 2003 по 2006 год в мире подтвердились 252 случая инфицирования людей вирусом птичьего гриппа, из них 148 закончились летальным исходом. Первые случаи заражения человека вирусом произошли в 2003 году в Китае и Вьетнаме, к 2005 году в списке стран-носителей вируса оказались также Камбожда, Индонезия, Таиланд.

В 2006 году первые случаи инфицирования, в том числе и с летальным исходом, были зафиксированы в Азербайджане, Египте, Судане, Ираке, Турции и Джибути (Африка), сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения. В России случаев заражения человека вирусом H5N1 не зафиксировано.

В то же время в России увеличивается число регионов, где от птичьего гриппа гибнут дикие и домашние пернатые. Так, с начала 2006 года заболевание птиц гриппом было зарегистрировано в 93 неблагополучных населенных пунктах на территории 15 российских субъектов. Так, ранее вирус H5N1 был выявлен у дикой перелетной птицы в Тюкалинском, Полтавском и Нововаршавском районах Омской области, в республике Тува на озере Убса-Нур, в Томской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане и Волгоградской области.

Газета.ру