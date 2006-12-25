Президент Грузии поблагодарил Россию

Президент Грузии Михаил Саакашвили остался доволен тем, как был осуществлен вывод из страны штаба Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ) и Тбилисского гарнизона. "Я признаю и хочу сказать спасибо за сравнительно цивилизованный вывод", - сказал М.Саакашвили. По словам грузинского лидера, в отличие от прежних этапов вывода российских вооруженных сил и техники, объекты были переданы Грузии "в сравнительно лучшем состоянии". "Я это ценю", - сказал М.Саакашвили.

Президент Грузии еще раз подтвердил готовность предоставить российским военнослужащим и их семьям грузинское гражданство. "Мы этим офицерам сказали и повторяем: тем, кому нравится Грузия, кто много лет здесь живет, чьи дети пошли здесь в школу, могут остаться как граждане страны и часть грузинского общества", - сказал глава государства.

При этом М.Саакашвили пояснил, что Грузии не нужны российские военные базы. "Но нам нужны граждане, патриоты", - сказал он. "Но если они не собираются оставаться в Грузии, мы их всегда примем в качестве туристов", - заверил грузинский президент.

М.Саакашвили назвал вывод штаба ГРВЗ и Тбилисского гарнизона "важным шагом вперед" и выразил надежду, что "он станет началом нового сотрудничества с Россией". "Когда я говорю о Советском Союзе и старом имперском мышлении, я подразумеваю, что Российская Федерация не является преемницей того ужасного времени, и надеюсь, что мы сумеем построить совсем другие отношения", - сказал М.Саакашвили.

Решение о досрочном выводе штаба ГРВЗ и Тбилисского гарнизона было принято Министерством обороны России из-за обострения грузино-российских отношений, в частности, после задержания в Грузии по подозрению в шпионаже четверых российских военнослужащих.

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