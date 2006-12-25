Пентагон выбросил миллионы на ветер

Реализация посреднического контракта министерства обороны США с Департаментом управления федеральным имуществом стоимостью 1,7 миллиарда долларов происходила с нарушениями и привела к неэффективному использованию десятков миллионов долларов. Такие выводы содержатся в материалах аудиторской проверки, попавших в распоряжение The Washington Post.

Как утверждается в документах, более половины всех контрактов, заключенных Пентагоном при посредничестве Департамента, были оплачены без проведения тендеров и определения наиболее адекватной стоимости. Исполнение 96 процентов контрактов не сопровождалось соответствующим мониторингом.

Так, в одном случае представители Департамента закупали броневые листы у производителей программного обеспечения. В другом случае была закуплена большая партия мебели у компании, которая никогда ранее не занималась мебелью.

"Подобная практика распределения контрактов делает министерство обороны уязвимым для махинаций и снижает уровень общественного доверия", - утверждается в материалах исследования.

Представители Пентагона заявляют, что проводят собственную проверку дабы устранить все ошибки, отмеченные в докладе.

Лента.ру