Во время прогулки на яхте в Подмосковье погибла украинка

Гражданка Украины погибла в результате удара моторной яхты о берег Клязьминского водохранилища в Подмосковье.

Об этом УНИАН сообщили в Московском региональном следственном управлении на транспорте при прокуратуре России.

«Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 3 октября около 1.00 моторная яхта "Бавария 33", на борту которой находились трое граждан Германии, гражданка Украины и гражданка России, отплыла от яхт-клуба "Адмирал" по каналу имени Москвы в сторону населенного пункта Ново-Александрово Мытищинского района Московской области. На 63-м км канала яхта под управлением неустановленного лица столкнулась с препятствием - шпунтами берегоукрепления. В результате столкновения 32-летняя гражданка Украины погибла на месте происшествия, остальные находившиеся на борту получили телесные повреждения различной степени тяжести.