Япония предлагает России решить территориальный спор

Премьер-министр Японии Юкио ХАТОЯМУ предложил России заключить мирный договор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал во время встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Между нашими странами есть территориальная проблема, и мы хотели бы окончательно решить этот вопрос и хотели бы заключить мирный договор», - сказал Ю.ХАТОЯМУ.

«Мы должны делать это в нынешнем, нашем поколении. И таким образом мы хотели бы создать новые японо-российские отношения», - сказал он.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия, готова к обсуждению наиболее сложных вопросов.

Как известно, между Россией и Японией до сих пор не решен территориальный спор. После окончания Второй Мировой войны Курильские острова были аннексированы СССР. В настоящее время все Курильские острова администрируются Россией, однако четыре южных острова — Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабомаи — оспариваются Японией. Токио поставили в зависимость от решения территориального спора подписание мирного договора между двумя странами.