"Талибан" готовит захват мирового рынка наркотиков

Около 12 тысяч тонн опиума, произведенного в Афганистане, не поступают в легальную и нелегальную продажу. Сохраненный опиум может быть выброшен на рынок, если производство наркотиков в стране будет полностью ликвидировано. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) Уолтера Кемпа. По версии экспертов, афганские бандитские группировки (в частности, "Талибан") намерены завладеть таким количеством наркотиков, чтобы обрести полный контроль над ценами на них.

По данным UNODC, производство опиатов в Афганистане с каждым годом неуклонно снижается, главным образом из-за эффективной борьбы с наркомафией. Так, 8500 тонн было произведено в 2007 году, 7700 - в 2008-м, 6900 - в 2009-м. Однако эти объемы все равно превышают реальный спрос: по данным Кемпа, каждый год на легальные и нелегальны нужды идет около 4000 тонн; еще около 1000 тонн удается конфисковать. Соответственно, делают вывод эксперты, оставшиеся наркотики где-то хранятся (как в Афганистане, так и за его пределами) и придерживаются с целью последующего возможного вброса на рынок.

По данным ООН, опиума, который сейчас хранится у талибов, хватит на то, чтобы удовлетворять спрос не менее двух лет. Деньги, выручаемые от наркоторговли, тратятся на финансирование террористической деятельности. Сейчас Афганистан является мировым лидером по производству и поставке тяжелых наркотиков. В 2008 году талибы, по данным UNODC, заработали 470 миллионов долларов на выращивании наркотиков, их переработке и торговле ими.

Лента.ру