Германия ратифицировала Лиссабонский договор

Германия завершила все процедуры по ратификации Лиссабонского договора.

Как сообщает AFP, сегодня Президент Германии Хорст КЕЛЛЕР поставил свою подпись под договором – необходимый для окончательной ратификации Германией этого документа финальный шаг.

“Я очень довольна. Я потратила очень много энергии на Лиссабонский договор”, - заявила по этому поводу канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

После ратификации договора Германией, в Европе остались лишь три из 27 стран, в которых документ пока не был ратифицирован: Ирландия, где 2 октября должен состояться повторный референдум, Польша и Чехия.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2007 года лидеры 27 стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новый договор ЕС, который получил название Лиссабонский.

Новый договор принят вместо Конституции ЕС, которую не удалось утвердить из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Новый договор направлен на реформирование институтов ЕС для более эффективного принятия решений.

На сегодня 26 стран членов ЕС ратифицировали договор, в двух из них – Польше и Чехии – заканчиваются технические процедуры.

Ирландия, которая единственная из 27 стран-членов проводила референдум 12 июня 2008 года, не смогла получить поддержку документа своими гражданами, после чего лидеры ЕС договорились о возможности проведения повторного референдума в стране осенью этого года. Референдум назначен на 2 октября.