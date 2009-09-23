27 депутатов Совета Европы требуют лишить Россию аккредитации в ПАСЕ

Группа депутатов Совета Европы из 27 человек требует лишить российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы аккредитации.

Депутаты выдвинули требование пересмотреть аккредитацию российской делегации в ПАСЕ в связи с тем, что Москва последовательно не выполняла свои обязательства перед Советом Европы, передает “Немецкая волна”.

В частности, отмечают инициаторы, Россия не только не выполнила основные требования, которые содержатся в двух резолюциях ПАСЕ относительно военного конфликта между Москвой и Тбилиси, но и предприняла определенные шаги в направлении, противоположном потому, что указал Совет Европы. Вопросы об отмене аккредитации российской делегации рассмотрят на следующей сессии ПАСЕ, которая начнется 28 сентября.

Согласно проекту резолюции по этому поводу, Москву упрекают в том, что она не отозвала свое заявление относительно одностороннем признании Абхазии и Южной Осетии, а наоборот - де-факто установила с этими самопровозглашенными республиками юридические, военные и дипломатические связи.

“Кроме этого, Москва не отвела свои войска на доконфликтные позиции, и увеличила свое присутствие на оккупированных территориях. При этом, до сих пор российские войска мешают доступу на эти территории наблюдателей ОБСЕ и ЕС” – указывается в документе. Тем самым Россия не выполнила условия ПАСЕ, которые содержатся в резолюциях 1633 и 1647.

Подписи под требованием о лишении российской делегации аккредитации поставили депутаты ПАСЕ от Дании, Латвии, Швеции, Испании, Румынии, Финляндии, Турции, Чехии, Австрии, Польши, Литвы, Германии, Великобритании, Ирландии, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Эстонии и Исландии. Как указывается на официальной странице Совета Европы, документ подписали и три украинских парламентария - Сергей СОБОЛЕВ, Ольга ГЕРАСИМЮК и Елена БОНДАРЕНКО.