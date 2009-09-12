В 2010 г. Газпром будет продавать газ в Европу по 300 долларов

Ключевые показатели ОАО "Газпром" откатились до уровня 2007 г. на фоне резкого падения спроса на газ в кризисном 2009 г., но компания считает, что самое трудное для нее позади, и надеется на восстановление потребительской активности европейских клиентов в течение ближайших двух лет, сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

По его словам, "и в отношении цен, и в отношении объемов, и в отношении спроса" Газпром сейчас находится на уровне 2007 года. Экспортная выручка Газпрома может снизиться в 2009 г. на 35% - до 42,4-42,5 млрд долл., передает радиостанция "Маяк".

В текущем году экспорт газа без учета поставок в страны СНГ снизится на 22% - до 142,5 млрд куб. м.

Как отметил А.Медведев, самыми трудными для компании были первые месяцы 2009 г., когда спрос на российский газ рухнул более чем на треть, однако начиная с апреля спрос стал восстанавливаться, а в июле и августе объемы закупок западными потребителями даже превысили прошлогодние уровни. Он добавил, что во втором полугодии 2009 г. компания продаст в Европу 82,5 млрд куб. м газа.

По прогнозам А.Медведева, к показателям рекордного 2008 г. компания может вернуться в течение ближайших двух лет. "Это зависит от того, когда закончится кризис и насколько глубоки будут его последствия. Но в среднесрочной перспективе из-за неизбежного сокращения производства газа в Европе рост ее импорта из всех источников, в том числе из России, вернется на нормальный уровень - самое позднее в 2012 г.", - считает А.Медведев.

При этом он добавил, что цены также восстанавливаются, хотя и значительно уступают уровням прошлого года.

А.Медведев полагает, что в 2010 г. Газпром, согласно консервативному прогнозу, будет продавать газ в Европу в среднем по 300 долл. за 1 тыс. куб. м вместо прошлогодних 407 долл. При этом доля Газпрома на рынке Европы, которая значительно сократилась в начале этого года с традиционных 25%, в ближайшие годы будет расти и достигнет трети к концу следующего десятилетия, уверен он.

К 2020 г. Европа будет нуждаться в дополнительных 100 млрд куб. м газа в год, и Газпром рассчитывает стать крупнейшей газовой компанией в мире, заключил А.Медведев.

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