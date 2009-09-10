Радикальных реформ в Российской православной церкви не будет

Руководитель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит ИЛЛАРИОН опроверг слова Патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА о том, что Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ якобы намерен "возглавить все православие”, стать “православным папой”, передает РИА “Новости”.

“Православная церковь - это конфедерация независимых автокефальных церквей, каждая из которых возглавляется своим патриархом, архиепископом или митрополитом”, - отметил ИЛЛАРИОН.

“Первым среди равных в этой семье глав предстоятелей православных церквей является патриарх Константинопольский”, - отметил он. ИЛЛАРИОН также добавил, что это первенство никоим образом не отрицается и не будет отрицаться Русской православной церковью.

По его словам, также не будет никакой радикальной перестройки РПЦ.

“Святейший патриарх КИРИЛЛ очень ясно показал, что он будет продолжать линию своих предшественников Святейшего патриарха Алексия, Пимена. Никакой радикальной перестройки в церкви не ожидается. Никаких радикальных реформ не будет", - сказал митрополит ИЛЛАРИОН.

Как сообщал УНИАН, в размещенном на официальном сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) интервью Патриарх ФИЛАРЕТ заявил, что предстоятель РПЦ КИРИЛЛ хочет перестроить православную церковь по образцу католической. «Я его помню еще архимандритом. Он и тогда, и доныне находится под влиянием величия католической церкви. Внешнего величия», - сказал Патриарх ФИЛАРЕТ.

«...Если о единстве говорить в таком ключе, как это говорит Патриарх КИРИЛЛ, то это напоминает идеи католиков. Потому что такова католическая церковь, ее идеология – у них один глава на весь мир». При этом «...в православии построение структуры церкви другое, и каждый народ имеет своего предстоятеля, свою поместную церковь... Не может быть такого, чтобы вся полнота вселенского православия была под одним человеком. Но именно этим бредит патриарх КИРИЛЛ – возглавить все православие, стать «православным папой», - считает ФИЛАРЕТ.

«Если бы не наша церковь (УПЦ КП – УНИАН), то они достигли бы этого – возможно, и митрополита ВЛАДИМИРА устранили бы, и права УПЦ МП урезали, и Киев лишили бы своего архиерея, присоединив древнюю Киевскую кафедру к младшей Московской», - добавил он. Тогда, по его словам, «Московский патриарх подчинил бы себе не только православных на бывшей территории Советского Союза. Они бы подчинили себе православных в Европе, Америке, Австралии». «И такие намерения сейчас разрабатываются», - сказал Патриарх.