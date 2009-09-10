Президент Польши не требовал отменить визит Путина, а лишь сомневался

Канцелярия Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО назвала неправдивой информацию газеты Polska, написавшей в среду о том, что глава польского государства якобы требовал отменить визит российского премьер-министра Владимира ПУТИНА в Гданьск 1 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в канцелярии Президента Польши.

В канцелярии отметили, что 30 августа Л.КАЧИНЬСКИЙ действительно разговаривал с главой польского правительства Дональдом ТУСКОМ по поводу того, как реагировать на провокационные публикации в российских медиа накануне траурных мероприятий по поводу 70-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше.

Канцелярия информировала, что Л.КАЧИНЬСКИЙ во время разговора с Д.ТУСКОМ спросил его, как он оценивает, насколько «обоснованным» будет визит В.ПУТИНА в Польшу в условиях, когда Служба внешней разведки РФ заявляет о том, что якобы довоенный министр иностранных дел Польши Юзеф Бек был немецким агентом.

«Неправдой является то, как информировала Polska, ссылаясь на анонимных собеседников в окружении премьера, что Президент будто бы выдвинул требование отменить визит Владимира ПУТИНА», - отмечено в специальном заявлении канцелярии.

Справка УНИАН. Представители нынешней власти Польши и РФ во время траурных мероприятий по поводу 70-й годовщины начала Второй мировой войны в Гданьске 1 сентября представили разные версии главных причин начала войны.

Поляки однозначно считают главной причиной заговор нацистской Германии и сталинского СССР в пакте Молотова-Риббентропа, в соответствии с которым Советский Союз 17 сентября ввел свои войска в Польшу. Более 70% поляков считают, что российские лидеры должны извиниться за этот факт.

В то же время россияне отмечают, что настоящей причиной начала Второй мировой войны является «унизительный» для немцев Версальский договор, уступки западных государств Гитлеру, в частности, молчаливое согласие на присоединение немцами Австрии и расчленение в 1938 году Чехословакии.

В конце августа 2009 г. российские историки, публицисты и представители официальных властей заявляли в медиа о том, что Польша активно сотрудничала с гитлеровской Германией в 1930-х годах и планировала совместно с ней напасть на СССР.

В Польше называли эти заявления «провокационными» и такими, которые пытаются «обелить» пакт Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией 1939 года, на основе которого была расчленена Польша и де-факто после чего началась Вторая мировая война.

9 сентября газеты Polska со ссылкой на анонимные источники в окружении польского премьера написала, что Президент Польши Л.КАЧИНЬСКИЙ добивался от главы польского правительства Д.ТУСКА отмены запланированного на 1 сентября визита в Польшу российского премьер-министра В.ПУТИНА.

По данным газеты, Л.КАЧИНЬСКИЙ выступил с таким требованием в воскресенье, 30 августа, после очередной провокационной публикации в РФ, в которой главу довоенного польского МИДа Юзефа Бяка обвиняли в том, что он был агентом немецких спецслужб. «В этой ситуации ожидаю, что ты отменишь визит В.ПУТИНА», - цитирует газета якобы обращение Л.КАЧИНЬСКОГО к Д.ТУСКУ.