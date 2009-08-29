Лозунг «Россия для русских!» не признан националистическим

Лозунги «Россия для русских!» и «Убивай хача!» не являются националистическими. Как сообщает «Эхо Москвы», к такому выводу пришла психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная по заказу Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Судебная экспертиза проводилась в рамках расследования дела об избиении петербургского школьника Тагира КЕРИМОВА. На ученика 9-го класса Т.КЕРИМОВА 14 февраля этого года напали больше 20 молодых людей, которые избивали его, выкрикивая «Россия для русских» и «Убивай хача, мочи хача». Школьник впал в кому, но выжил.

Правоохранительные органы, тем временем, возбудили уголовное дело и арестовали пятерых человек, в рамках которого и была проведена психолого-лингвистическая экспертиза.

Эксперт Центра судебных экспертиз Северо-Западного округа Елена КИРЮХИНА пришла к выводу, что фразы «Крысам – крысячья смерть!» и «Россия для русских» в контексте дела не направлены на разжигание межнациональной розни. А призывы «убивать хачей» могут употребляться «иронически, не всерьез».

По мнению адвоката пострадавшего Дмитрия ДИНЗЕ, если не будет назначена повторная экспертиза, то подозреваемые уйдут от ответственности.

После обнародования скандального заключения отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКП РФ по Петербургу вновь принял к производству уголовное дело по факту избиения Тагира Керимова, сообщает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт ведомства. Как сообщает питерский СКП, «в ходе расследования будут проведены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, в том числе мотивов преступления, для чего будет еще раз проведена комплексная социогуманитарная экспертиза». Как отмечается в сообщении следственного управления, дело взято под особый контроль руководством следственного управления.