Польский премьер не едет за границу из-за секс-скандала

Премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ перенес визит в Литву из-за секс-скандала, связанного с вице-премьером Анджеем ЛЕППЕРОМ.

Как сообщил в четверг вечером журналистам пресс-секретарь правительства Польши Ян ДЗЕДЗИЧАК, визит главы правительства перенесен из-за сложной политической ситуации в стране. Я.ДЗЕДЗИЧАК пояснил, что в последние дни в Польше разгорелся скандал вокруг партии "Самооборона" и ее лидера, вице-премьера А.ЛЕППЕРА.

Пресс-секретарь правительства сказал, что Я.КАЧИНЬСКИЙ встречался в четверг с А.ЛЕППЕРОМ.

После встречи с премьером сам А.ЛЕППЕР заявил журналистам, что правительственная "коалиция сохраняется" и его отставки с поста вице-премьера не будет.

Ранее прокуратура Польши возбудила дело в связи со скандалом вокруг вице-премьера.

В понедельник польская общенациональная газета «Gazeta Wyborcza» опубликовала статью "Работа за секс", в которой А.ЛЕППЕР, лидер левой популистской партии "Самооборона", обвиняется в том, что предоставил женщине работу в партийных структурах при условии, что она обязуется заниматься с ним сексом.

Женщина, которая в статье фигурирует под именем Анета К., рассказала: "Я пыталась отказаться от секса, но, когда я сказала "нет", он заявил, что на мое место претендуют сотни других девушек". По ее словам, она приняла это условие приема на работу и вступила с А.ЛЕППЕРОМ в интимную связь.

Через два дня после проведенной вместе ночи Анета К. получила работу.

В свою очередь А.ЛЕППЕР отверг все обвинения и потребовал немедленно провести расследование. "У меня не было интимных отношений с этой женщиной. Я требую, чтобы расследование немедленно прояснило ситуацию", - категорически заявил он.

Парламентская оппозиция потребовала от премьер-министра Я.КАЧИНЬСКОГО немедленно отправить А.ЛЕППЕРА в отставку.

Партия Я.КАЧИНЬКОГО "Право и справедливость" имеет в Сейме всего 153 из 460 мест и полностью зависит от своих партнеров по правительственной коалиции.

Сам Я.КАЧИНЬСКИЙ, заняв пост главы правительства Польши, обещал вернуть в политику высокие моральные стандарты.

По словам краевого прокурора Польши Януша КАЧМАРЕКА, делом активно занимается окружная прокуратура в Лодзи. Как сказал прокурор журналистам, необходимо выяснить, "получало ли лицо, занимающее общественный пост, личную выгоду в виде сексуальных услуг взамен за трудоустройство". Согласно действующему в Польше законодательству, обвиняемому может грозить до восьми лет тюрьмы.