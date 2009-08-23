Лесные пожары подступили к столице Греции

Италия и Франция направили свои вертолеты и самолеты в Грецию для участия в тушении лесных пожаров. Ожидается, что они будут доставлены в страну сегодня в течение дня, передает Associated Press. Между тем пожарные еле справляются с бушующим огнем, который вплотную приблизился к северной окраине Афин. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, о человеческих жертвах пока не сообщается, добавляет РосБизнесКонсалтинг.

"Ситуация трагическая. Пожары вышли из-под контроля во многих областях", - заявил местный губернатор Янис Сгурос, добавив, что в окрестностях Афин пожар уничтожил около 12 тыс. гектаров леса.

В префектуре Восточная Аттика было объявлено чрезвычайное положение. Власти эвакуировали две детских больницы и детский лагерь.

Пожары - частое явление в Греции. Их распространению способствует жаркая сухая и ветреная погода. Самые сильные пожары бушевали в этой стране в 2007 г., тогда погибли более 70 человек.