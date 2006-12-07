На Лондон обрушился внезапный смерч

Несколько улиц северной части Лондона 7 декабря пострадали от внезапно начавшегося смерча, сообщает Sky News.

Наиболее сильный удар, по данным телекомпании, пришелся на улицу Chamberlayne Road в районе Kensal Rise: вихрем срывало целые крыши домов, разбивало автомобили и окна.

Один из местных жителей сознался, что произошедшее очень сильно напугало как его самого, так и его соседей: "Люди потрясены. Это совсем не то, что может произойти в центре Лондона".

В результате удара стихии пострадали как минимум шесть человек. Один доставлен в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой.

Синоптики объяснили произошедшее образованием в этой местности своеобразного "пирога" из слоев теплого воздуха у земли и холодного на высоте. В этих условиях массы теплого воздуха стали вырываться вверх, закручивая вокруг себя смерч.

В других районах города были отмечены схожие явления, отмечает телеканал.

Лента.ру