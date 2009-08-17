Армия КНДР приведена в повышенную боеготовность

КНДР привела свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности в связи с началом совместных учений южнокорейских и американских войск, передает Газета.ru.

В Пхеньяне маневры союзников, проводящиеся ежегодно на юге Корейского полуострова, считают "отработкой упреждающего удара по Северу". Как отмечается в распространенном сегодня сообщении информагентства ЦТАК, приказ о "приведении всей армии и всего народа в состояние особой боевой готовности с 17 августа" был отдан Верховным главнокомандованием вооруженных сил страны.

"Если американские империалисты и их южнокорейские марионетки совершат малейшую военную провокацию и посягнут на суверенитет КНДР, наша революционная армия нанесет немедленный беспощадный удар по агрессорам, используя все наступательные и оборонительные средства, в том числе и ядерное оружие", - подчеркнули в Пхеньяне.