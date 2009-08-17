Сотни сектантов-исламистов арестованы в Нигерии

Полиция Нигерии арестовала около 600 исламистов во время рейда в штате Нигер на северо-западе страны, сообщает в воскресенье Reuters со ссылкой на представителя полиции.

Операция была начата в связи с активизацией нападений боевиков в трех северных нигерийских штатах (Борно, Баучи и Йобе), в результате которых атакам были подвергнуты полицейские участки, церкви, тюрьмы и правительственные учреждения.

Согласно полученной информации, для допроса полицейские доставили задержанных в здание близлежащей средней школы. Арестованные подозреваются в причастности к радикальной исламистской секте Boko Haram. В конце июля члены секты принимали участие в столкновениях с правительственными войсками в Нигерии, которые унесли жизни более 800 человек.

Как сообщалось ранее, правительственные войска в четверг, 30 июля, предприняли атаку на укрепленный район боевиков-исламистов в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии.

Нигерийские группировки, связанные с исламистским движением "Талибан", создали свою базу в 2004 году в штате Йобе на границе с Нигером, откуда они обстреливали форпосты и убивали полицейских. Главной миссией этих группировок является установление законов шариата в Нигерии.

РИА "Новости"