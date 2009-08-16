В Чехии экскурсионный самолет упал в реку: есть жертвы

Три человека погибли, один получил серьезные ранения при крушении экскурсионного самолета в Чехии, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей полиции.

По данным полиции, четырехместный самолет совершал экскурсионный рейс, когда упал в реку Отава на юге Чехии, в 100 километрах от Праги.

Погибли пилот и родители 10-летней девочки, дочь семейной пары получила серьезные ранения.

Детали и причины происшествия выясняются.