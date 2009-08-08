Махмуд Аббас сохранил пост лидера ФАТХ
19:26, 08 августа 2009Мир
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Конгресс ознаменовался скандалом
Палестинский лидер Махмуд Аббас остался во главе движения ФАТХ, передает Reuters. В ходе конгресса, который проходит впервые за последние 20 лет, он заручился поддержкой большинства из 2,3 тыс. делегатов.
Конгресс ФАТХ, который начался в минувший вторник в Вифлееме, уже ознаменовался скандалом. Сторонники реформ внутри движения обвинили представителей так называемой «старой гвардии» в покупке голосов и кумовстве.
Делегатам съезда еще предстоит выбрать членов руководящих органов движения - ЦК и Революционного совета.
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