Москва объясняет отказ от Энергетической хартии

Москва мотивирует отказ от подписания Энергетической хартии появлением новых угроз и вызовов стабильности энергетических рынков.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печатиМинистерства иностранных дел России, об этом заявил официальный представитель МИДа Андрей НЕСТЕРЕНКО, комментируя решение российского правительства отказаться от участия в Договоре к Энергетической хартии (ДЭХ) и Протоколе к Энергетической хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам.

«В основе позиции России - приверженность целям укрепления глобальной энергетической безопасности, поиска баланса интересов и максимального учета позиций всех игроков мирового энергетического рынка. Такой курс, как известно, был взят нами еще в 2006 году в период председательства Российской Федерации в «восьмерке», когда наша страна стала инициатором принятия, среди прочего, Декларации по вопросам обеспечения глобальной энергетической безопасности», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, решение правительства от 30 июля является продолжением этой линии. «Это решение, тем не менее, не означает отрицания позитивных наработок, сделанных в рамках ДЭХ на треке развития международного сотрудничества в сфере энергетики. Таковые, безусловно, есть, и они востребованы», - подчеркнул он.

Вместе с тем А.НЕСТЕРЕНКО отметил, что за последнее время на мировой энергетической арене произошли существенные изменения, появились новые угрозы и вызовы стабильности энергетических рынков и энергобезопасности, адекватный ответ на которые не может быть дан с использованием имеющегося международно-правового инструментария, включая ДЭХ. Необходимы его серьезное обновление, создание новой правовой архитектуры сотрудничества в сфере энергетики.

Как сообщал УНИАН, после газового конфликта с Украиной в начале 2009 г. Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с инициативой создать новую правовую базу в области обеспечения энергобезопасности в Европе. По мнению РФ, Энергетическая хартия не гарантирует безопасности поставок энергоресурсов. Д.МЕДВЕДЕВ считает, что новый документ должен отображать интересы стран-поставщиков, транзитеров и потребителей энергоресурсов.

22 мая Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сказал, что предложение России следует рассматривать исключительно в рамках Энергетической хартии.

Правительство РФ 30 июля 2009 года приняло решение о том, что Россия не будет становиться участником Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) и Протокола к Энергетической хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам.

ДЭХ и протокол к Энергетической хартии были подписаны в городе Лиссабон (Португалия) 17 декабря 1994 года. Документы направлены на обеспечение равного доступа к сырьевым трубопроводам стран-поставщиков, транзитеров и потребителей энергоресурсов.