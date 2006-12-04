Чавес переизбран на пост Президента Венесуэлы

По предварительным результатам, действующий Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС был переизбран на свой пост на выборах, которые прошли в воскресенье.

Как передает Рейтер, У.ЧАВЕС получил 61% голосов избирателей, а его соперник Мануэль РОЗАЛЕС – 38%, сообщила Национальная избирательная комиссия после подсчета 78% поданных бюллетеней.

М.РОЗАЛЕС признал свое поражение, однако заявил, что будет продолжать политическую борьбу.

У.ЧАВЕС известен жесткой антиамериканской риторикой, несмотря на то, что основная часть венесуэльской нефти поступает на рынки США.

США обвиняют У.ЧАВЕСА в нагнетании напряженности в регионе и подозревают в поддержке боевиков-марксистов в Колумбии.

Венесуэла - крупная нефтедобывающая страна и член ОПЕК. Президент Венесуэлы избирается сроком на 6 лет.