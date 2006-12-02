Журналисты стран СНГ упрекают российских коллег в необъективности

Журналисты из стран СНГ считают, что их российские коллеги не вполне объективно освещают события, происходящие в их государствах.

"Почему-то почти все, что говорится о Таджикистане в российской прессе, носит негативный характер", - заявил сегодня на заседании "круглого стола", проходящего в РИА «Новости» в рамках первого Форума национальных СМИ стран СНГ и Балтии, председатель Союза журналистов Таджикистана Акбарали САТТОРОВ.

"Если почитать российские газеты и посмотреть телевизор, то получается, что все таджики - это либо наркокурьеры, либо гастарбайтеры. При этом ни слова не говорится о наших ученых, о деятелях культуры", - добавил он.

А.САТТОРОВ отметил, что общественное мнение во многом зависит от позиции средств массовой информации.

"Я надеюсь, что этот форум поможет нам найти общий язык", - сказал журналист.

Главный редактор газеты "Слово Кыргызстана" Тамара СЛАЩЕВА также не довольна тем, как российские СМИ описывают события, происходящие в соседних государствах. "У нас, как и у наших коллег из Таджикистана, тоже много претензий к российским СМИ", - сказала она.

"По ее словам, журналисты некоторых российских СМИ необъективно освещали "тюльпановой революции" в Киргизии.

"Вроде бы рядом стояли все, на одной площади, а потом посмотришь телевизор - а там все наоборот", - отметила Т.СЛАЩЕВА.

В то же время, главный редактор газеты "Киевские ведомости" Николай ЗАКРЕВСКИЙ высказал мнение, что причина субъективных оценок тех или иных событий и высказываний заключается не только в политической подоплеке, но и в том, что журналисты не всегда пользуются первоисточниками.

Он отметил, что на открытии медиафорума в пятницу им удалось задать вопросы вице-премьеру РФ, министру обороны Сергею ИВАНОВУ.

"Но, к сожалению, такой выход на первоисточник можно получить не всегда", - сказал журналист.

В работе Первого Форума национальных СМИ стран СНГ и Балтии принимают участие руководители более 60 ведущих государственных и негосударственных СМИ из 13 стран бывшего СССР - национальных теле- и радиокорпораций, информагентств и печатных изданий.

Инициатором проведения Форума выступило РИА «Новости».