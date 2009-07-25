Во Франции воспроизвели первый полет над Ла-Маншем

Французский пилот Эдмон САЛИ воспроизвел первый полет над Ла-Маншем, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP.

Перелет был осуществлен на самолете, конструктивно повторяющем аппарат, на котором французский изобретатель Луи Блерио впервые пролетел над Ла-Маншем в 1909 году. Э.САЛИ вылетел с пляжа Блерио неподалеку от французского города Кале и прилетел в британский Дувр.

7-метровый самолет, на котором Э.САЛИ пролетел над Ла-Маншем, был собран с использованием деревянного винта, колес от велосипеда и двигателя мощностью 25 лошадиных сил. Аппарат, на котором совершил полет Л.Блерио, был точно такой же конструкции и назывался Bleriot XI. Время перелета составило 4 часа 32 минуты, что на 38 минут дольше первого полета Л.Блерио через Ла-Манш.

Полет Э.САЛИ через Ла-Манш был посвящен 100-летнему юбилею первого полета над проливом. На мероприятии в Кале собрались 500 человек. За полетом следили пять вертолетов.

Первый полет на Ла-Маншем Л.Блерио совершил ровно через шесть лет после того как изобретатели братья Райт смогли оторваться от земли на самолете Kitty Hawk.